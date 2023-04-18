У Запорізькій області збили пʼять ворожих БпЛА Shahed

Про поранених даних не навели.

У Запорізькій області захисники збили пʼять ворожих безпілотників. Ворог атакував регіон "шахедами" увечері.

Про збиття повідомив у Telegram очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Вечір наших героїв, які 24/7 боронять українське небо. Свою майстерність сили ППО показали над запорізькою землею: ворожі "бляшанки" сьогодні успішно приземлені. Дякуємо нашим військовим, які захистили мирні оселі", – зазначив він.

Голова ОПУ Андрій Єрмак уточнив, що збито пʼять безпілотників.

У Запорізькій області сьогодні трьох атак зазнав Оріхів. Ворог бив по місту забороненими запалювальними снарядами.