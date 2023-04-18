Він нагородив захисників та представників медичних сил ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський відвідав у Полтавській області один із медичних закладів, де лікуються українські захисники.

Він поспілкувався з бійцями та вручив їм нагороди. Відзнаки отримали й представники медичних сил ЗСУ, написав Зеленський у Telegram.

"Хочу подякувати вам. Ви робите велику роботу, яку цінують не лише хлопці та дівчата, які лікуються тут, а й усі громадяни України", – зазначив він.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, що сьогодні президент перебував із візитом у Авдіївці, де точаться запеклі бої із ворогом. Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.

Також він вручив державні нагороди військовим. Вони отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів.