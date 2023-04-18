Президент Володимир Зеленський відвідав у Полтавській області один із медичних закладів, де лікуються українські захисники.
Він поспілкувався з бійцями та вручив їм нагороди. Відзнаки отримали й представники медичних сил ЗСУ, написав Зеленський у Telegram.
"Хочу подякувати вам. Ви робите велику роботу, яку цінують не лише хлопці та дівчата, які лікуються тут, а й усі громадяни України", – зазначив він.
Нагадаємо, що сьогодні президент перебував із візитом у Авдіївці, де точаться запеклі бої із ворогом. Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів і подякував їм за службу.
Також він вручив державні нагороди військовим. Вони отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів.