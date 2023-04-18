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Росія хоче зірвати залучення українців до Сил оборони, дискредитуючи військкомати, - Маляр

Військові розвінчали фейк російської пропаганди, начебто військкомати "не мають" статусу юридичної особи.

Росія хоче зірвати залучення українців до Сил оборони, дискредитуючи військкомати, - Маляр
Фото: Ганна Маляр

Росія хоче зірвати залучення українців до Сил оборони, дискредитуючи територіальні центри комплектування (колишні військкомати).

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"Зараз вороги поширюють колись вже випробуваний ними кейс про те, що нібито територіальні центри комплектування не мають статусу юридичної особи. Кілька років тому вони це запускали щодо інших державних інституцій. Про це говорить адвокат. Психологічно це викликає довіру, попри те, що інформація не відповідає дійсності", пояснила Маляр.

За її словами, Сухопутні війська ЗСУ надали детальне роз‘яснення з посиланнями на нормативні акти та довели, що діяльність терцентрів здійснюється в межах правового поля.

"А от безпідставні закиди на їхню адресу точно грають на руку нашим ворогам і можуть ввести в оману громадян України та завдати шкоди нашій обороноздатності", - додала заступниця глави Міноборони.

Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ оприлюднила на своїх сторінках у соцмережах перелік нормативних документів, якими розвінчала фейк про начебто відсутній у військкоматів статус юридичної особи.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони заявила, що у роботі ТЦК СП трапляються помилки і як Росія намагається їх використати для дискредитації терцентрів

До цього російські пропагандисти розповсюдили неправдиву інформацію про те, що в одеських військкоматах начебто створили таємні в‘язниці для призовників.

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