Український уран використовуватимуть у виробництві ядерного палива для АЕС України, - Шмигаль

НАЕК "Енергоатом" підписав угоду з канадською компанією САМЕСО, що дозволить використовувати український уран у виробництві ядерного палива для АЕС України.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, угоду підписали під час візиту урядової делегації до Канади. Цей документ - завершальний етап у реалізації програми використання українського урану при виробництві ядерного палива для вітчизняних атомних електростанцій.

"Ми відмовилися від закупівлі ядерного палива в Росії, а ця угода з Канадою дозволить забезпечити наші АЕС ресурсом для продовження їх роботи", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що канадська компанія постачатиме ядерне паливо для українських АЕС.

Раніше Міненергетики заявило, що Енергоатом реалізує проєкт у співпраці з американською компанією Westinghouse. Це дозволить Україні вироблятиме ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків.