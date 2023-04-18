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Укренерго та ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну

Це рішення ухвалили оператори системи передачі на пленарному засіданні Регіональної групи Континентальної Європи 18 квітня.

Укренерго та ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну
Фото: kyivcity.gov.ua

Укренерго та європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшили технічні можливості для імпорту електроенергії в Україну.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

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Відповідне рішення ухвалили оператори системи передачі на пленарному засіданні Регіональної групи Континентальної Європи 18 квітня. Тепер із зони Континентальної Європи до блоку Україна/Молдова можна буде імпортувати до 1050 МВт потужності. Це на 200 МВт більше, ніж раніше.

Такий крок враховує запуск роботи нового інтерконектора між Україною та Польщею, який запланований на початок травня цього року.

Крім того, упродовж наступних тижнів оператори ENTSO-E за результатами оцінки роботи енергосистем розглянуть можливість подальшого збільшення пропускної спроможності між континентальною Європою та Україною-Молдовою в обох напрямках.

В Укренерго зазначили, що рішення ENTSO-E про поетапне розширення можливостей для експорту/імпорту електроенергії ухвалили торік 7 червня, менш ніж за три місяці після синхронізації української та європейської енергосистем. А 30 червня доступна пропускна спроможність з європейською енергосистемою становила 100 МВт і продовжувала поступово збільшуватись до 850 МВт.

Нагадаємо, нещодавно Укренерго провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, наша держава планує експортувати до Європи більші обсяги електроенергії, ніж торік.

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