​Укренерго провела перший аукціон для експорту електроенергії до Молдови

Також узгоджується можливість відкриття експорту у Словаччину.

Укренерго провела перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня.

Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram.

За результатами аукціону було розподілено 51% (330 з 650 МВт) всієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

"Зважаючи на війну в Україні та пов'язані з цим ризики, наразі доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, сьогодні відбудеться аукціон з розподілу 80 МВт пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Польщі на дату постачання 12 квітня. Також наразі узгоджується можливість відкриття експорту у Словаччину.

Україна відновлює експорт електроенергії у Європу за умови першочергового забезпечення українських споживачів та надлишку виробництва електроенергії в енергосистемі. Таке рішення прийняло Міненерго у п’ятницю, 8 квітня.

Нагадаємо,Росія випустила по енергооб'єктах України понад 1000 ракет і снарядів, унаслідок чого енергосистемі завдано великої шкоди. Однак ситуація наразі стабілізувалася, і напередодні міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Україна відновлює експорт електроенергії.

Наразі енергосистема України працює з резервом потужності. Генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.