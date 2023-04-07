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Енергосистема України працює з резервом потужності

Триває відновлення мережевої інфраструктури.

Енергосистема України працює з резервом потужності
Фото: ДТЕК

Генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Про це повідомив у Facebook міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури.

“Зокрема, протягом останньої доби заживлено 6,8 тис. споживачів у Донецькій області, близько 2 тис. – у Сумській, Харківській та Херсонській областях”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, вчора у Чернівецькій та Івано-Франківській областях застосовувалися аварійні відключення через негоду. 

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