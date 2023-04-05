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На ринок РФ повернувся віскі Jameson, - ЗМІ

Компанія не заперечує цей факт.

На ринок РФ повернувся віскі Jameson, - ЗМІ
Фото: EPA

На ринку Росії знову з’явилась продукція компанії Pernod Ricard, котра володіє брендом віскі Jameson. 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Independent.ie.

“Минулого тижня стало відомо, що різні продукти марки Jameson доступні для замовлення на популярному російському сайті”, - йдеться у повідомленні.

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В свою чергу, прессекретар Pernod Ricard заявила, що компанія від "початку війни" ставила за пріоритет "захист місцевих працівників як в Україні, так і в Росії".

Крім віскі Jameson, компанія Irish Distillers, що належить компанії Pernod Ricard, також виробляє інші відомі бренди віскі, серед них Powers та Redbreast.

Компанія призупинила роботу на ринку Росії після 24 лютого 2022 року. 

Раніше повідомлялось, що компанія Brown-Forman Corp, котра виробляє віскі Jack Daniel's та горілку Finlandia, ухвалила рішення зупинити комерційну діяльність в Російській Федерації через її військову агресію в Україні.

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