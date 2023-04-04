Головне за день. Вівторок, 4 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, понад 45 відбитих атак противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, новий пакет військової допомоги від США, вступ Фінляндії до НАТО, арешт Трампа. Яким запам’ятається 405-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж доби на цих напрямках українські захисники відбили понад 45 ворожих атак.

Також загарбники не припиняють штурмувати Бахмут.

Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Росіяни завдали двох ракетних та 28 авіаційних ударів, зокрема, застосували 17 БпЛА типу "Шахед-136". 14 з них вдалося знищити. Також ворог здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 4 квітня – в нашій новині.

США надають Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд.

У новому пакеті – боєприпаси для Patriot, NASAMS і HIMARS, снаряди, гранатомети, вантажівки, ракети, цистерни тощо.

Що ще – в нашій новині.

Хмельницька обласна рада на позачерговій сесії ухвалила рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території області.

“Сьогодні голова обласної ради Віолета Лабазюк провела пленарне засідання п’ятнадцятої позачергової сесії, яку було скликано у зв´язку з ганебними подіями 2 квітня цього року у Хмельницькому Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП (офіційно зареєстрована як Київська митрополія Української православної церкви), де священники побили військового за його громадянську позицію”, - йдеться в повідомленні пресслужби облради.

Зазначається, що депутати обласної ради одноголосно прийняли рішення «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області», яким заборонили діяльність Української Православної Церкви московського патріархату (офіційно зареєстрована як Київська митрополія Української православної церкви) на території Хмельницької області.

Раніше Хмельницька міськрада припинила право УПЦ МП користуватися землею на території Свято-Покровського собору. Ще шість земельних ділянок повернуть релігійним громадам за умови, якщо ті перейдуть до ПЦУ.

Подробиці – в новині.

Фінляндія офіційно стала членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

“Фінляндія тепер у НАТО! Щиро вітаю! Відсьогодні до складу альянсу входить 31 країна”, - повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Він зазначив, що сильні партнери є гарантією безпеки для Польщі, регіону та всього світу.

Докладніше – в нашій новині.

Експрезидента США Дональда Трампа взяли під арешт в окружному суді Манхеттена, повідомляє CNN.

Трамп прибув до офісу окружного прокурора в нижньому Манхеттені. Він перебуває під вартою поліції перед майбутнім пред'явленням обвинувачень.

Нагадаємо, Дональду Трампу висунули понад 30 пунктів обвинувачень, пов’язаних із бізнес-шахрайством. Зокрема обвинувачення висунуті за підкуп порнозірки Стормі Деніелс. При цьому кошти взяли з передвиборчого фонду Трампа, і, ймовірно, внески до нього теж робили незаконно. Трамп став першим колишнім президентом США, якому висунули кримінальні обвинувачення.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!