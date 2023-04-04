Хмельницька облрада заборонила діяльність УПЦ МП на території області

Хмельницька обласна рада на позачерговій сесії ухвалила рішення про заборону діяльності УПЦ МП на території області.

Про це повідомляє пресслужба облради.

“Сьогодні голова обласної ради Віолета Лабазюк провела пленарне засідання п’ятнадцятої позачергової сесії, яку було скликано у зв´язку з ганебними подіями 2 квітня цього року у Хмельницькому Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП (офіційно зареєстрована як Київська митрополія Української православної церкви), де священники побили військового за його громадянську позицію”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що депутати обласної ради одноголосно прийняли рішення «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області», яким заборонили діяльність Української Православної Церкви московського патріархату (офіційно зареєстрована як Київська митрополія Української православної церкви) на території Хмельницької області. Також цим рішенням запропоновано Президентові України визначити законопроєкт «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій» як невідкладний – для його позачергового розгляду Верховною Радою України.

Окрім того, рекомендовано органам місцевого самоврядування Хмельницької області здійснити заходи з проведення інвентаризації земельних ділянок, що перебувають в користуванні Української Православної Церкви (московського патріархату) з подальшим припиненням права користування на такі земельні ділянки шляхом прийняття відповідних рішень.

Більшістю голосів депутати прийняли звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимог законів України.

Раніше Хмельницька міськрада припинила право УПЦ МП користуватися землею на території Свято-Покровського собору. Ще шість земельних ділянок повернуть елігійним громадам за умови, якщо ті перейдуть до ПЦУ.

2 квітня в Хмельницькому священники УПЦ МП у церкві побили військового. На знак протесту представники громади зібралися під храмом, де стався інцидент, та ухвалили рішення перейти по ПЦУ. Після цього митрополит Хмельницький і Староконстянтинівський УПЦ МП Антоній (Фіалко) передав ключі від собору, а представники МП залишили храм.

Наступного дня митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ.

Зазначимо, що це вже друге за тиждень дисциплінарне рішення з боку УПЦ. 29 березня митрополит Онуфрій заборонив у служінні архімандрита Аврамія (Лотиша), колишнього ченця чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі, за те, що він одноосібно приєднався до ПЦУ та тимчасово очолив Лавру від Православної церкви України.