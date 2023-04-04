Хмельницька міськрада припинила право УПЦ МП користуватися землею на території Свято-Покровського собору

Ще шість земельних ділянок повернуть елігійним громадам за умови, якщо ті перейдуть до ПЦУ.

Депутати Хмельницької міської ради на позачерговій сесії припинили право користування земельною ділянкою релігійним організаціям в громаді, що належать до УПЦ МП. Це - 13 земельних ділянок.

Рішення ухвалили одноголосно 38 присутніх депутатів, повідомляє "Суспільне".

Зазначаєттся, що перед пленарним засіданням усі рішення розглянули на земельній комісії.

"Ще шість земельних ділянок перебувають в приватній власності релігійних громад, на них міська влада впливу не має. Ще три - на території інших установ, це, зокрема, Міжрегіональна академія управління персоналом та Хмельницька обласна лікарня", - розповів Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

За його словами, міська рада поверне право на користування земельнимицими ділянками громадам за умови, якщо ті перейдуть до ПЦУ.

Нагадаємо, 2 квітня в Хмельницькому священники УПЦ МП у церкві побили військового. На знак протесту представники громади зібралися під храмом, де стався інцидент, та ухвалили рішення перейти по ПЦУ. Після цього митрополит Хмельницький і Староконстянтинівський УПЦ МП Антоній (Фіалко) передав ключі від собору, а представники МП залишили храм.

Наступного дня митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ.

Відзначимо, що це вже друге за тиждень дисциплінарне рішення з боку УПЦ. 29 березня митрополит Онуфрій заборонив у служінні архімандрита Аврамія (Лотиша), колишнього ченця чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі, за те, що він одноосібно приєднався до ПЦУ та тимчасово очолив Лавру від Православної церкви України.