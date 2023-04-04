Сирський про Бахмут: росіяни слабшають і намагаються прикрити свої провали новими фейками
Сирський про Бахмут: росіяни слабшають і намагаються прикрити свої провали новими фейками
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вивела у Чорне море два ракетоносії із загальним залпом 12 "Калібрів"

Ворог намагається виснажувати українську протиповітряну оборону, обходити її та атакувати об’єкти критичної й стратегічної інфраструктури.

Росія вивела у Чорне море два ракетоносії із загальним залпом 12 "Калібрів"
Фото: з відкритих джерел

Російські війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі дев'ять кораблів, серед яких два носії "Калібрів" із загальним залпом 12 ракет.

Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".

"У Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 9 кораблів, які маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму. На бойовому чергуванні один надводний і один підводний ракетоносій, сумарний залп «Калібрів» може сягати 12 . Загроза ракетного удару залишається на високому рівні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, штормове попередження в регіоні посилює мінну небезпеку узбережжя.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Шукаючи нову тактику дій, ворог намагається виснажувати українську протиповітряну оборону, обходити її й атакувати об’єкти критичної й стратегічної інфраструктури", - зазначили в ОК "Південь" і нагадали, що не можна викладати і коментувати бойову роботу українських підрозділів під час повітряної тривоги.

"Не орієнтуйте ворога і не заважайте силам протиповітряної оборони", - наголосили в командуванні.

Нагадаємо, 31 березня Російська Федерація завдала чергового ракетного удару по цивільних цілях із використанням балістичних ракет.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також