Росія вивела у Чорне море два ракетоносії із загальним залпом 12 "Калібрів"

Ворог намагається виснажувати українську протиповітряну оборону, обходити її та атакувати об’єкти критичної й стратегічної інфраструктури.

Російські війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі дев'ять кораблів, серед яких два носії "Калібрів" із загальним залпом 12 ракет.

Про це повідомляє пресслужба ОК "Південь".

"У Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 9 кораблів, які маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму. На бойовому чергуванні один надводний і один підводний ракетоносій, сумарний залп «Калібрів» може сягати 12 . Загроза ракетного удару залишається на високому рівні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, штормове попередження в регіоні посилює мінну небезпеку узбережжя.

"Шукаючи нову тактику дій, ворог намагається виснажувати українську протиповітряну оборону, обходити її й атакувати об’єкти критичної й стратегічної інфраструктури", - зазначили в ОК "Південь" і нагадали, що не можна викладати і коментувати бойову роботу українських підрозділів під час повітряної тривоги.

"Не орієнтуйте ворога і не заважайте силам протиповітряної оборони", - наголосили в командуванні.

Нагадаємо, 31 березня Російська Федерація завдала чергового ракетного удару по цивільних цілях із використанням балістичних ракет.