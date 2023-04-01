ЗСУ відбили 70 атак на чотирьох напрямках і знищили два ЗРК росіян, - Генштаб

Протягом минулої доби Росія завдала п'ять ракетних та 16 авіаційних ударів по Україні.

Розпочалася 402 доба повномаштабної російської військової агресії. Протягом минулої доби ворог завдав п'ять ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 39 атак з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Російська Федерація 31 березня завдала чергового ракетного удару по цивільних цілях з використанням балістичних ракет. Для проведення авіаударів ворог також використовував шість ударних БПЛА типу Shahed-136 Однак, всі вони були знищені нашими захисниками. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївкаському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби тут було відбито 70 разів ворожих атак. Тривають найінтенсивніші бої за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

Волинь, Полісся, Сіверщина та Слобожанщина: оперативна ситуація суттєво не змінилася.

Вище політичне керівництво Республіки Білорусь продовжує підтримувати російську агресію, забезпечує ворогу повітряний простір та свою територію. Територіальні війська ЗС РФ проходять навчання на білоруських полігонах. При цьому ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Ворог продовжить підтримувати військову присутність у прикордонних районах Курської та Білгородської областей.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Баранівка Чернігівської області; Катеринівка, Соснівка, Старикове, Вольфіне, Кіндратівка, Новомиколаївка, Миропілля, Попівка, Олександрівка на Сумщині, а також Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Бочкове, Бударки Харківської області.

Куп'янська вісь: ворожим вогнем атакували населені пункти біля лінії бою: Кам'янка, Фіголівка, Масютівка, Сіньківка, Крохмальне на Харківщині та Новоселівське на Луганщині.

Лиманська вісь: протягом минулої доби ворог провів невдалі наступальні дії поблизу населених пунктів Макіївка, Кремінна, Червопопівка, Діброва, Білогорівка та в районі Серебрянського лісництва. Невське, Червонопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Спірне - Донецьк.

Бахмут: ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагаючись взяти його під повний контроль. Протягом минулої доби наші захисники відбили ворожі атаки в населених пунктах Богданівка та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомарківка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка та Майорськ Донецької області.

Авдіївка та Мар'їнка: ворог без успіху здійснював наступальні дії поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Мар'їнка Донецької області. Минулої доби в районі Мар'їнки ЗСУ відбили близько 20 разів ворожих атак. Водночас ворог обстріляв населені пункти Степове, Тоненке, Сєвєрне, Мар'їнка, Новомихайлівка.

Шахтарськ: протягом минулої доби ворог активно використовував БПЛА для коригування артилерійського вогню, обстрілював населені пункти Водяне, Вугледар, Велика Новосілка, Красногорівка, Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: ворог не проводив активних операцій, покращуючи оборонні лінії та позиції Вони здійснили обстріли населених пунктів. Серед них Времівка, Новосілка, Донецька область, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Орігів, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області, а також Херсон.

Після ефективних обстрілів районів, де зосереджувалася жива сила та техніка противника, окупанти посилили режим контррозвідки в Троїцькому районі Луганської області. Місцевих мешканців перевіряють, у деяких населених пунктах вимкнули мобільний зв'язок.

Продовжують фіксувати випадки використання окупантами цивільної інфраструктури та приватної власності у власних цілях. Зокрема, в окремих населених пунктах Щастинського району Луганської області людей виселили з власних домівок для розміщення військовослужбовців російських окупаційних військ.

За минулу добу ВПС України завдали 10 ударів по районах, де зосереджені окупанти. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили дев'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, два зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.