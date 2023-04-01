Місто, якого немає. Як окупанти знищили Мар’їнку та життя людей. Розповідь переселенки

Розмовляли ми не одну годину в укритті в центрі столиці, куди під час повітряної тривоги приходять вночі та вдень багато місцевих з будинків поряд з об’єктом, куди вже тричі прилітало. Тож ця родина, яка тікала від ворожих ракет, і тут пережила цей жах.

Молода родина була змушена двічі тікати від війни: у 2014 та перед повномасштабним вторгненням. Олена ображається, коли питаєш про те, як для їхньої родини почалася війна 24 лютого 2022.

«Що я відчуваю, коли дивлюся на ці фото? Нестерпний біль всередині. Там була наша домівка, наш город, садочок, куди ходила наша донечка. Два наші коти. Там були наші плани, мрії… Але ми обов'язково все відбудуємо та хочемо повернутися до рідного дому», — каже вона, а руки постійно тремтять.

«Хоча не зрозуміло, що там ще можна знищити? Бо ж нашого зеленого та рідного міста квітучих каштанів вже не існує», — розповідає Олена Собіщанська, якій трохи більше за 30 років. Та яка з чоловіком та донечкою Мирославою жили в Мар‘їнці, а зараз майже рік перебувають в Києві.

Однак ще напередодні 24 лютого «визволителі» почали знищувати місто. По підвалах продовжували ховатися люди. Завдяки централізованій евакуації та з допомогою волонтерів, вже у листопаді вдалося вивезти 100% цивільного населення. Днями Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка — залишаються в епіцентрі бойових дій .

На початку березня росіяни виклали жахливі фото з захопленого ними містечка Мар‘їнка Донецької області, якої фактично вже не існує . Ворог зрівняв усе з землею, над якою не припиняв здійматися пекельний дим. У цьому місті до повномасштабної війни мешкало близько 9000 осіб. Попри близькість з окупованим Донецьком та періодичними обстрілами, вони працювали, одружувалися, народжували, будували плани на майбутнє.

Це було зелене та гарне місто

Мар’їнка колись була містом районного значення Донецької області, до території якого безпосередньо примикали західні околиці окупованого з 14 року Донецька.

Фото: з фб-сторінки геороїні м. Мар'їнка

«Це як ваша Буча. У Донецьку у нас теж була квартира, куди ми перебралися з Мар’їнки, щоб будувати власне сімейне життя окремо від батьків. Але на вихідні їздили до дому в Мар’їнку за продуктами, бо ж тут город. У нас взагалі більшість місцевих займаються вирощуванням городини. Овочі, фрукти. Все це садять. Як для себе, так і продажу. Бо земля там — дуже родюча. Люди з цього і живуть. Правда, правильно вже казати — жили», — згадує Олена.

З її слів, місто було дуже красивим, квітучим та зручним для життя. «Мар’їнка — маленьке містечко, де всі один одного знали. Родичів — сила силенна. Кожен комусь — брат, кум або сват. Люди виходили в центр міста, продавали продукти. Хтось возив їх в Курахове чи Покровськ. Була автостанція, школи. Ми відчували себе вільними, не боялися, хоча ще 9 років назад почало «літати». Однак все працювало».

«Ще 16 лютого 22 року на День єднання України моя Мирослава у садочку, усі дітки були у вишиванках, віночках. Ми точно не чекали на «освободителей».

Фото: з фб-сторінки геороїні Дитячий садок #56 ‘Золотий ключик’ на День єднання України, 16 лютого 2022 р. м. Мар'їнка

Перший раз «русский мир» прийшов сюди ще у квітні 2014. Тоді родина вперше тікала до Києва. Вже влітку 2014 року за Мар’їнку почалися серйозні бої, в результаті яких 5 серпня місто було звільнене ЗСУ. Через рік російські найманці знову спробували повернути містечко під свій контроль, однак українські військові відбили атаку. Родина повернулася додому.

І з того часу, аж до 24 лютого 2022 року місто жило відносно повноцінним життям.

Фото: з фб-сторінки героїні м. Мар'їнка

«Ну, як жили? «Дири» (саме так місцеві називали т. з. ДНР-ЛНР) закріпилися за кілька кілометрів від міста. Тому періодично щось гупало. Чули артилерію та постріли. Так, десь раз на тиждень. Трохи полякають нас і все. А люди продовжували поратися на городі. Ну, полетіло над головою. Втім, якось всі знали: куди летить, як летить. Але ж за понад вісім років навіть встигли до цього якось призвичаїтися. Однак десь за тиждень чи трохи більше до 24 лютого минулого року все змінилося. Почали гатити кожного дня. Як ніколи до цього не було. Коли приблизно за 7 днів до повномасштабного наступу ми з чоловіком прийшли до центру, де автостанція та магазини за продуктами, почався обстріл. На наших очах жіночку, що чекала на автобусній зупинці, поранили. Вона впала та її забрала швидка. І це було страшно».

Вона говорить, що по місту вже тоді поповзли чутки про початок великої війни. «Чоловіку повідомили, що будуть рівняти нас зі землею. Тому ввечері після того обстрілу, здається, ми зібрали якісь речі. Як то кажуть, взяли лише «труси-носки» та документи. Та прийняли рішення спочатку їхати на нашій машині до друзів в Лиман. Однак і там дуже скоро почали стріляти. Вже за два-три тижні ми вирушили на Київ. І нас не лякало, що йшли бої за столицю. Ми знали. Втім, ж куди ще нам було їхати? Варіант виїзду за кордон ми не розглядали».

Фото: Офіс президента Місто зрівняне з землею. Знімки Мар’їнки Донецької області з неба оприлюднено 5 березня 2023 р.

«Будинку вже немає»

Вже у столиці наприкінці березня Олена дізналася, що їх рідний будинок зруйнували.

«Ще був зв’язок з місцевими. Мені зателефонувала сусідка та сказала: «Все. Хата — знищена. Слава Богу, цього не побачила мама чоловіка та бабуся, які, померли до вторгнення. Що я відчула? Таавіф просто втрата свідомості. Як?! Як так? Потім я трохи відійшла. Головне, що ми усі живі. Слава Богу, що ми виїхали. А якби там була наша донечка Мирослава? Передзвонила чоловіку цієї сусідки, якого попросила сходити та подивитися: можливо, щось залишилося? Він мені каже: «У вас у дворі — снаряд чи ракета. Ще один стирчить у городі. Паркана — немає, хвіртки — теж, вікна — вибиті, половина будинку — знищена, коробка одна ще стоїть, дах — знесло. Все майно — залишилося там. Ми все втратили. Як і фотографій теж немає», — каже вона, довго поправляючи окуляри, а насправді, намагаючись одночасно приховати сльози на очах.

Ба більше, за рік до великої війни їхня родина придбала ще один будинок у Мар‘їнці. «Аби жити у своїй окремій оселі. Чистій та світлій. Скільки було планів! Ми вже й ремонт почали робити. Я собі уявляла: як у мене все буде стояти, як буде гарно. Чоловік потроху працював експедитором. Мала ходила до садочка… Що з цим нашим будинком? Я взагалі не знаю», — говорить вона, наче з посмішкою. Але з такою, що на собі відчуваєш той нестерпний біль та відчай, який розриває її зсередини.

Фото: з фб-сторінки геороїні Лєна та Мирослава

За її словами, після повномасштабного вторгнення багато людей ще перебували у місті.

«Думали: постріляють та заспокояться. Бо ж наші люди там звикли до пострілів. Раз на тиждень-два раніше з того боку (Донецька) підїжджали російські окупанти, розвертали свої дула на нас. А ми — на дитячих майданчиках продовжуємо грати. Однак після 24 лютого почалося пекло, яке все не закінчувалося».

Вимушені були жити у підвалах. Одна з її сусідок поділилася з Оленою своєю страшною історією.

Фото: Сергій Нужненко Проспект Дружби, центральна вулиця Мар‘їнки після обстрілів російських військових, 14 квітня 2022 р.

«Ховалась у підвалі десь місяць. То її малий, такий як моя Мирослава, (хлопчик 5 років) від постійного перебування в укритті та вибухів перестав спати. Хоча ж він народився та виріс під обстрілами. Звісно, не під такими інтенсивними. Стріляли ж і наші «укропчики», — ми так лагідно називали наших весь час».

Тепер же хлопчик у підвалі марив або кричав, коли вдавалося не надовго його приспати. А потім дитина остаточно замкнулась та перестала говорити.

«Люди сиділи до останнього. Навіть ті, у яких прилетіло по будинках. Мамочки з дітьми теж. Ховалися у підвалах поліклінік, шкіл. А потім був «фосфорний дощ». Розповідала про це все Надійка Кругляк — волонтерка та моя землячка. На жаль, зараз з нею втрачено зв’язок. Я не знаю, що з нею наразі. Тоді вона кожного тижня їздила з Курахове до Мар‘їнки разом з ДСНС та з представниками «Білий Янгол» (евакуаційні групи). Та вмовляла людей виїжджати. В основному на той час вже там залишалися лише літні люди».

Фото: kumar.dn.ua Робота екіпажу поліції «Білий янгол» на напрямку Мар’їнка-Красногорівки

Три прильоти в Києві та мрії про домашніх тварин

У столиці родина Собіщанських винаймає квартиру у старому п’ятиповерховому будинку в Шевченківському районі. Вже після другого прильоту тут у квітні минулого року багато мешканців виїхали у більш безпечні місця. А київські рієлтори, коли чують пропозицію для здачі в оренду помешкання на вулиці Татарській одразу попереджають, що охочих буде дуже важко знайти. Звісно, якщо не за демпінговою ціною.

«Але тут є підвал. Коли був третій страшний обстріл (одна з ракет знесла декілька поверхів у будинку ЖК «Львівський квартал», внаслідок чого загинув чоловік та багато отримали травми), ми були у ліжку, спали, бо це ж був самий ранок. То ми всі утрьох так повзли на колінах у той підвал, що позбивали їх до крові. Тому тепер під час усіх повітряних тривог постійно сюди бігаємо. Психологічно це все дуже важко. Але у мене є Мирослава — це така дитина, яка не дає мені розслабитися чи впасти у депресію, психувати чи влаштовувати істерики. У неї треба вчитися: як сприймати кожен день, кожен момент. Вона радіє кожному з них: поїла, кудись збираємося, щось купили. Хоча ж вона пам’ятає про всі обстріли та розуміє. Бачу, що вона здригається від гучних звуків, лякається грози», — ділиться Олена.

А Мирослава в цей час сидить поруч на кріслі в укритті. Вона відволікається від гри в телефоні та упевнено додає: «Я спочатку не боялася грому. Я все пам’ятаю. Але тепер я боюся оцих обстрілів».

Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко Мирослааа Фото: Анна Стешенко Мирослава з подругою в укритті

Коли Олена з чоловіком під час повітряних тривог знаходиться у сусідній кімнаті, де годинами навіть вночі люди жваво обговорюють відновлення газопостачання після прильотів та ремонт дахів, Мирослава сидить зі мною. Бо найбільше дівчинці подобаються мої дві собаки. Вона завжди чемно перепитує: чи можна їх взяти на руки? А потім починає їх пестити та часто питає: «Чому вони такі солоденькі? Чи можу я їх називати «мои питомцы»? Бо зараз папа каже, що ми не можемо завести собі собачку. В Мар’їнці у мене були два котики: «Ася» та «Сніжок». Папа сказав, що вони зараз в іншій країні», — говорить дівчинка, яка на свої 5 років дуже добре розмовляє.

Ще вона сильно любить солодке та постійно у сховище приносить різні іграшки. «У мене нова лялечка. Можете теж погратися! Беріть. Скоро мене поведуть у зоопарк та мама обіцяла мені нові навушники на день народження», — тараторить Мирослав. І тут ти розумієш, що все має бути добре. По-іншому й не буде.

Фото: Анна Стешенко Мирослава в укритті Фото: Анна Стешенко Мирослава в укритті

«Хочу додому, в місто розбите»

Олена зізнається, що дуже сумує за домівкою. «Бо ж рідні стіни гріють, знаєте як? Ми віримо в нашу перемогу. Все відбудуємо. Буде навіть краще. Ми обов'язково повернемося», — тепер вже справді посміхається вона.