В Укренерго назвали ключові компоненти підготовки до наступної зими

Для підготовки України до наступної зими та можливих терористичних атак потрібно чотири ключові компоненти: фізичний захист енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінанси для цього.

Про це голова правління НЕК "Укренерго” Володимир Кудрицький заявив в ефірі телемарафону.

“Ми активно готуємося до наступної зими і приймаємо рішення, які дозволять захистити наші об’єкти. Наш план полягає у тому, щоб встигнути до наступного опалювального сезону суттєво підсилити захист наших об’єктів, тобто інженерні укріплення, і зробити наші підстанції більш стійкими до ударів”, − сказав він.

Окрім фізичного захисту об’єктів також це відновлення генерації − гідро, теплоелектростанцій, підготовка теплоелектроцентралей до зими.

“Важливо також законтрактувати і привезти в Україну достатню кількість обладнання, яке необхідне для ремонту мереж, електростанцій. Також важлива наявність грошей для того, щоб ремонтувати пошкоджені енергооб’єкти, підстанції, мережі. Ці ключові компоненти мають бути присутніми для того, щоб ми підготувалися і пройшли наступну зиму без таких стресів і таких масштабних відключень, які були минулого сезону”, − зазначив Кудрицький.

Нагадаємо, «Укренерго» підписало угоду з 15 системними операторами європейського енергетичного об’єднання ENTSO-E, що дозволить компанії звертатися по допомогу в непередбачуваних ситуаціях.