Очільник РПЦ поскаржився Єрусалимському патріарху на виселення УПЦ з Лаври

Очільник Російської православної церкви, патріарх Кирило направив листа на ім’я Єрусалимського патріарха Феофіла III, у якому поскаржився «на гоніння УПЦ МП з боку влади» та виселення їх з Лаври. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел в оточенні блаженнішого патріарха Єрусалима.

Зокрема Патріарх Кирило висловив Феофілу співчуття через напад на Успенський храм в Гефсіманії (21 березня під час недільного богослужіння невідомі напали на Успенський храм у Гефсиманії, а також погрожували єпископу і священнику - ред.) та «повне розуміння» у зв‘язку з «гоніннями» УПЦ МП в Україні.

«У цей час Українська православна церква Московського патріархату увійшла у важкий період гонінь з боку влади та організацій розкольників, зо підтримують владу і направлені на руйнування канонічного Православ‘я в Україні. Яскравим вираженням цього є вигнання блаженнішого Онуфрія, митрополита Київського і всія України, та всіх прибічників канонічного Православ‘я з Києво-Печерської Лаври», - йдеться у листі.



За даними джерел LB.ua, аналогічні листи Кирило надсилав усім очільникам помісних церков, окрім Константинопольського та Олександрійського. Також він скаржився й Папі Римському.

Нагадаємо, УПЦ МП неодноразово заявляла про незалежність від РПЦ, однак релігійні експерти підтверджують, що фактичного відокремлення не відбулося.