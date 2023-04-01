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Очільник РПЦ поскаржився Єрусалимському патріарху на виселення УПЦ з Лаври

Кирило назвав це «гонінням» з боку влади.

Очільник РПЦ поскаржився Єрусалимському патріарху на виселення УПЦ з Лаври
Фото: EPA/UPG

Очільник Російської православної церкви, патріарх Кирило направив листа на ім’я Єрусалимського патріарха Феофіла III, у якому поскаржився «на гоніння УПЦ МП з боку влади» та виселення їх з Лаври. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел в оточенні блаженнішого патріарха Єрусалима. 

Зокрема Патріарх Кирило висловив Феофілу співчуття через напад на Успенський храм в Гефсіманії (21 березня під час недільного богослужіння невідомі напали на Успенський храм у Гефсиманії, а також погрожували єпископу і священнику - ред.) та «повне розуміння» у зв‘язку з «гоніннями» УПЦ МП в Україні. 

«У цей час Українська православна церква Московського патріархату увійшла у важкий період гонінь з боку влади та організацій розкольників, зо підтримують владу і направлені на руйнування канонічного Православ‘я в Україні. Яскравим вираженням цього є вигнання блаженнішого Онуфрія, митрополита Київського і всія України, та всіх прибічників канонічного Православ‘я з Києво-Печерської Лаври», - йдеться у листі. 

За даними джерел LB.ua, аналогічні листи Кирило надсилав усім очільникам помісних церков, окрім Константинопольського та Олександрійського. Також він скаржився й Папі Римському.

Нагадаємо, УПЦ МП неодноразово заявляла про незалежність від РПЦ, однак релігійні експерти підтверджують, що фактичного відокремлення не відбулося. 

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