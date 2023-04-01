Наразі за місцями його проживання та тимчасового перебування проводяться слідчі дії.

Служба безпеки України підтвердила вручення підозри колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Правоохоронці підтвердили оголошення підозри за ч. 1 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі за місцями проживання та тимчасового перебування фігуранта проводяться слідчі дії. Пресслужба також опублікувала відповідні фото і перехоплен телефонні розмови.

Фото: СБУ

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства. Але ми не дамо йому жодного шансу! СБУ системно блокує усі спроби російських спецслужб, котрі прагнуть використовувати своїх агентів для нанесення шкоди інтересам та безпеці України", – зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Фото: СБУ

Нагадаємо, сьогодні вранці в пресслужбі Лаври повідомили, що в будинку митрополита Павла проводять обшуки, а на 12 годину владику викликали на допит. Після чого буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.

У січні щодо намісника Києво-Печерської Лаври Павла відкрили досудове розслідування за його висловлювання на різдвяному богослужінні.

До 29 березня керівництво Свято-Успенського монастиря і Української православної церкви (Московського патріархату) мали залишити територі Лаври через розірвання договору оренди. Владика Павло заявив, що має намір "до останнього відстоювати свої права" і не звільняти територію Лаври.

20 березня члени Священного Синоду УПЦ МП прийшли до Офісу президента, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським. Президент у зустрічі відмовив, натомість представники УПЦ МП зустрілися зі співробітниками профільних департаментів ОП. Наступного дня в УПЦ МП поскаржилися, що їх не пускають до печер і мощей Києво-Печерської лаври, оскільки там працює комісія Мінкультури.

За підсумками аудиту в Лаврі виявили кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом. У Мінкультури зазначили, що під час господарювання в Лаврі УПЦ МП зруйнувала низку культурних пам’яток та перетворила надбання ЮНЕСКО на меблевий цех та звалище. Видання “Духовний фронт України” опублікувало частину фактів, на підставі яких держава, в особі МКІП, вирішила припинити договір користування Лаврою.

Тим часом архімандрит Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ та став намісником монастиря. УПЦ МП заборонила йому служіння.

30 березня УПЦ МП не виїхала з Лаври та заблокувала роботу комісії Міністерства культури, яка не змогла потрапити до зачиненої церкви. Мінкульт звернувся до поліції.