На Донецькому напрямку росіяни втратили кілька позицій, - Сили оборони

Сили оборони України потіснили російських окупантів з кількох позицій на Донецькому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

"На Донецькому напрямку ворог відступив з деяких позицій. Зараз ми облаштовуємо ці позиції для ведення оборонних бойових дій", – сказав він.

За його словами, в районі Авдіївки росіяни за добу провели близько 30 атак. Атаки були переважно піхотні, з підтримкою лише двох танків.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль, військовослужбовці Сил оборони відбили понад 25 ворожих атак. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав.