Близько 5-ї ранку 2 квітня росіяни з мінометів вдарили по молоковозу в одному із населених пунктів Новослобідської громади Сумщини.

Про це у Телеграм повідомляє Сумська ОВА.

В результаті обстрілу загинули водій молоковоза та експедитор.

"Боляче! Я прошу жителів Сумщини бути особливо обережними. Прикордоння нашої області сьогодні – це зона підвищеної небезпеки. Адже ворог цинічно б’є по мирному населенню. Прошу під час обстрілів перебувати в укриттях! Це врятує ваші життя і життя ваших рідних!", - наголосив т.в.о. голови Сумської ОВА Тарас Савченко.

Фото: Сумська ОВА

Нагадаємо, що протягом суботи, 1 квітня, росіяни обстрілювали територію Білопільської та Есманської громад Сумської області.

Протягом дня 31 березня росіяни обстріляли території Зноб-Новгородської, Білопільської, Хотінської та Есманської громад Сумської області.