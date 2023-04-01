На Донеччині вибухотехніки виявили снаряди до “Градів”, касетні боєприпаси та протитанкові міни

Вибухотехніки поліції Луганщини протягом місяця розмінували 26 гектарів території на Донецької області. Про це повідомили у регіональній поліції.

Фахівці виявили більше 100 вибухонебезпечних предметів. Серед вилученого − снаряди до РСЗВ «Град», танкові та артилерійські снаряди калібром 122-152 мм, касетні боєприпаси, протитанкові та мінометні міни, гранати до РПГ.

За словами працівників вибухотехнічної служби, частіше за все трапляються артилерійські снаряди, які виявляють у місцях базування окупаційних військ чи на місцях розміщення їх артилерійських розрахунків.

Також поліцейські оглядають місця влучання для виявлення нерозірваних боєприпасів або залишків, які становлять небезпеку для громадян.

Фахівці зазначають, що складність пошуку полягає у тому, що всі боєприпаси, міни та інші засоби ураження розкидані територією населених пунктів хаотично.

Фото: Нацполіція

“Поліцейські дізнаються інформацію від місцевих мешканців, які розповідають, де саме бачили небезпечні предмети. Після цього виїжджають на місцевість та розпочинають пошуки. Снаряд може знаходитись під парканом у сухій траві, під кущем чи у якійсь ямі. Тож навіть приблизно знаючи місце, треба обережно оглянути територію, щоб його виявити. А також впевнитися, що поряд немає інших вибухонебезпечних предметів”, − йдеться у повідомленні.

Всі виявлені вибухонебезпечні предмети знищують на спеціальному підривному майданчику, а у разі неможливості їх транспортування – на місці виявлення.

Нагадаємо, як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій 30% території України забруднені мінами та нерозірваними боєприпасами.