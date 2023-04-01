Росіяни стали менше атакувати у Бахмуті, - Череватий

Якщо раніше було 35-50 і більше атак, то зараз від 17 до 25 за добу.

Протягом останнього тижня кількість атак ворога у Бахмуті зменшилася.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

"Бахмут залишається однією з пріоритетних цілей ворога. За цю добу він наніс 170 ударів зі ствольної та реактивної артилерії по Бахмутському відтинку, 25 боєзіткнень відбулося, в ході яких було 162 окупанти знищено, 157 зазнали поранень. Якщо взяти в розрізі тиждень – 10 днів, кількість атак дещо зменшилася: якщо раніше це було 35-50 і більше, зараз ми бачимо від 17 до 25", – сказав Череватий.

За його словами, необхідно врахувати, що впливають на ситуацію потужні удари по окупантам наших Сил оборони, погодні умови, намагання росіян перегрупувати свої сили. Вагнерівці зазнають неймовірних втрат, і їх намагаються підсилювати підрозділами повітряно-десантних військ і мотострілками.

Череватий зазначив, що на Лимансько-Куп’янському напрямку діють ворожі підрозділи регулярного війська, здебільшого доукомплектовані за рахунок мобілізації.

"Тут вони більше використовують артилерію, намагаючись вразити наші позиції. Ця доба не стала винятком: 241 раз ворог застосував різні типи артилерії, відбулося 12 боєзіткнень, і ворог втратив 35 окупантів знищеними, 75 пораненими. Також тут більше помічено використання бронетехніки. Фактично щодоби підбивалися їхні танки, в тому числі новітні Т-90, Т-80, в цю добу підбито САУ "Гвоздика" і збито безпілотний апарат", - розповів речник.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, витрачені росіянами зброя, техніка, час та величезна кількість загиблих на захоплення Бахмута не виправдовують себе з точки зору військової доцільності.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зазначав, що наразі завдання ЗСУ - виснажити ворога та завдати йому найбільших втрат.

Генштаб ЗСУ уже котрий день поспіль повідомляє, що найзапеклішими залишаються бої за Білогорівку, Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.