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Росіяни вбили 467 дітей під час повномасштабної війни в Україні

Найбільше вбитих і поранених дітей у Донецькій області - 448.

Росіяни вбили 467 дітей під час повномасштабної війни в Україні

Російські військовослужбовці вбили в Україні 467 дітей і ще 944 дітям завдали поранень.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє в Телеграмі.

“Станом на ранок 1 квітня 2023 року більше ніж 1411 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 467 дітей загинуло та понад 944 отримали поранення різного ступеню тяжкості”, - ідеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 448, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 88, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.

Дані не є остаточними. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

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Нагадаємо, що 31 березня внаслідок артилерійського обстрілу Авдіївки Донецької області загинув 5-місячний хлопчик. 28 березня через обстріл військами РФ села Колісниківка Харківської області був поранений 13-річний хлопчик.

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