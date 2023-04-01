Росіяни обстріляли Сумщину зі ствольної артилерії

Обстріл був без наслідків.

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Російські війська зранку у суботу, 1 квітня, обстріляли із артилерії Середино-Будську громаду Сумської області.

Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у Facebook.

"Рано-вранці росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії території Середино-Будської громади - 4 прильоти", - йдеться в повідомленні.

В ОВА зауважили, що обстріл обійшовся без наслідків.

Нагадаємо, що протягом дня 31 березня росіяни обстріляли території Зноб-Новгородської, Білопільської, Хотінської та Есманської громад Сумської області.