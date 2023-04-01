Росіяни обстріляли Сумщину зі ствольної артилерії

Російські війська зранку у суботу, 1 квітня, обстріляли із артилерії Середино-Будську громаду Сумської області.
Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у Facebook.
"Рано-вранці росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії території Середино-Будської громади - 4 прильоти", - йдеться в повідомленні.
В ОВА зауважили, що обстріл обійшовся без наслідків.
Нагадаємо, що протягом дня 31 березня росіяни обстріляли території Зноб-Новгородської, Білопільської, Хотінської та Есманської громад Сумської області.