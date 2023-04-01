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Митрополит Павло отримав підозру від СБУ

Підозри повідомлено за ст. 436 (виправдання агресії РФ) та ст. 161 (розпалювання межрелігійної ворожнечі).

Митрополит Павло отримав підозру від СБУ
Митрополит Павло
Фото: Макс Левин

Колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу (Лебедю) вручили підозру. За його словами, в його домі нібито будуть проводити обшуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву митрополита та на джерела в СБУ.

За їх даними, Павла підозрюють в злочинах, передбачених ст. 436 (виправдання агресії РФ) та ст. 161 (розпалювання межрелігійної ворожнечі).

Максимальне покарання за ст. 436 - позбавлення волі на строк до трьох років, за ст. 161 - позбавлення волі на строк до п’яти років.

Сам Павло заявив у відеозверненні, що СБУ йому сказала, що він "проклинав президента".

Нагадаємо, в січні щодо намісника Києво-Печерської Лаври Павла відкрили досудове розслідування за його висловлювання на різдвяному богослужінні.

До 29 березня керівництво Свято-Успенського монастиря і Української православної церкви (Московського патріархату) мали залишити територі Лаври через розірвання договору оренди. Владика Павло заявив, що має намір "до останнього відстоювати свої права" і не звільняти територію Лаври.

20 березня члени Священного Синоду УПЦ МП прийшли до Офісу президента, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським. Президент у зустрічі відмовив, натомість представники УПЦ МП зустрілися зі співробітниками профільних департаментів ОП. Наступного дня в УПЦ МП поскаржилися, що їх не пускають до печер і мощей Києво-Печерської лаври, оскільки там працює комісія Мінкультури.

За підсумками аудиту в Лаврі виявили кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом. У Мінкультури зазначили, що під час господарювання в Лаврі УПЦ МП зруйнувала низку культурних пам’яток та перетворила надбання ЮНЕСКО на меблевий цех та звалище. Видання “Духовний фронт України” опублікувало частину фактів, на підставі яких держава, в особі МКІП, вирішила припинити договір користування Лаврою.

Тим часом архімандрит Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ та став намісником монастиря. УПЦ МП заборонила йому служіння.

30 березня УПЦ МП не виїхала з Лаври та заблокувала роботу комісії Міністерства культури, яка не змогла потрапити до зачиненої церкви. Мінкульт звернувся до поліції.

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