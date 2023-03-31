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Судитимуть екскерівника СБУ Якименка

Йому інкримінують порушення чотирьох статтей Кримінального кодексу.

Судитимуть екскерівника СБУ Якименка
Олександр Якименко

За матеріалами Служби безпеки до суду керували обвинувальний акт щодо колишнього керівника СБУ Олександра Якименка. 

Як повідомили в спецслужбі, він причетний до організації масових репресій проти мирних жителів у захопленій частині Херсонської області.

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"З 2014 року експосадовець переховувався в РФ, а на початку повномасштабного вторгнення допомагав окупантам у війні проти України. Зокрема, його призначили керівником створеної агресором "государственной службы безопасности в Херсонской области", - розповіли в СБУ.

Якименко на цій посаді виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в південному регіоні. Для цього організовує масові переслідування, викрадення і катування місцевих жителів, зазначають у Службі безпеки.

"Щоденно людей піддають жорстоким тортурам – катують електричним струмом, не дають воду та їжу, а також імітують розстріл потерпілих. Таким чином з них намагаються "вибивати" зізнання у сприянні Силам оборони, а після цього пропонують за гроші отримати "амністію", - додали в СБУ.

Слідство встановило, що Якименко залучив до окупаційного органу іще вісьмох осіб, які беруть безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.

Ексглав СБУ інкримінують порушення декількох статтей ККУ:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3, ч. 4 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Також за цими статтями кваліфікували злочинні дії восьми спільників фігуранта.

Фото: СБУ

Обвинувачених оголосили у розшук. Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, у 2021 році Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 26 лютого "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". У переліку - колишні голова МВС Віталій Захарченко, командувач Військово-морськими силами ЗСУ Денис Березовський, голова СБУ Олександр Якименко та інші.

У грудні 2020 суд знову дозволив заочне розслідування стосовно ексголови СБУ Якименка у справі про розстріли на Майдані.

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