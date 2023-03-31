Судитимуть екскерівника СБУ Якименка

За матеріалами Служби безпеки до суду керували обвинувальний акт щодо колишнього керівника СБУ Олександра Якименка.

Як повідомили в спецслужбі, він причетний до організації масових репресій проти мирних жителів у захопленій частині Херсонської області.

"З 2014 року експосадовець переховувався в РФ, а на початку повномасштабного вторгнення допомагав окупантам у війні проти України. Зокрема, його призначили керівником створеної агресором "государственной службы безопасности в Херсонской области", - розповіли в СБУ.

Якименко на цій посаді виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в південному регіоні. Для цього організовує масові переслідування, викрадення і катування місцевих жителів, зазначають у Службі безпеки.

"Щоденно людей піддають жорстоким тортурам – катують електричним струмом, не дають воду та їжу, а також імітують розстріл потерпілих. Таким чином з них намагаються "вибивати" зізнання у сприянні Силам оборони, а після цього пропонують за гроші отримати "амністію", - додали в СБУ.

Слідство встановило, що Якименко залучив до окупаційного органу іще вісьмох осіб, які беруть безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.

Ексглав СБУ інкримінують порушення декількох статтей ККУ:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3, ч. 4 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Також за цими статтями кваліфікували злочинні дії восьми спільників фігуранта.

Фото: СБУ

Обвинувачених оголосили у розшук. Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, у 2021 році Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 26 лютого "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". У переліку - колишні голова МВС Віталій Захарченко, командувач Військово-морськими силами ЗСУ Денис Березовський, голова СБУ Олександр Якименко та інші.

У грудні 2020 суд знову дозволив заочне розслідування стосовно ексголови СБУ Якименка у справі про розстріли на Майдані.