Офіс Генпрокурора України разом з Міжнародним кримінальним судом створять робочі групи для підготовки кримінальних проваджень для передачі їх до суду Гааги.

Про це на конференції U4J повідомив голова МКС Карім Хан, виступаючи онлайн, передає кореспондент LB.ua.

«Ми будемо видавати нові ордери. Думаю, що доказів буде достатньо», — сказав Хан.

Голова МКС також закликав вище керівництво РФ повернути депортованих дітей до України або через треті країни, виконуючи відповідні міжнародні конвенції.

Водночас Генеральний прокурор України Андрій Костін в коментарях журналістам за результатами конференції повідомив про посилення співпраці з МКС.

Фото: Анна Стешенко

«Ми домовилися (з головою МКС Карімом Ханом) та сьогодні спільно заявили про те, що будемо створювати робочі групи щодо певних кримінальних проваджень, які ми, як Україна, будемо готові передати до МКС», — сказав він.

Костін нагадав, що МКС вже видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна по справі примусової депортації дітей.

«Ми продовжуємо роботу разом з МКС. Далі буде. У нас є план на цей рік. Та певна стратегія, яку зараз я не можу розкривати. Але результат роботи вже є».

Нагадаємо, МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової 17 березня. Зловмисників обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію Російської Федерації.

Нещодавно у Гаазі підписали угоду про відкриття офісу МКС у Києві.