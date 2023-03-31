Cправа “Qatargate”: розпочалося нове розслідування щодо безкоштовних польотів до Катару

Слідство стартувало після відставки начальника транспортного департаменту Єврокомісії Генріка Гололея, який дев'ять разів безкоштовно літав у бізнес-класі Qatar Airways.

Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) почало розслідування щодо начальника транспортного департаменту Єврокомісії Генріка Гололея, який йде з посади.

Цьому передувало викриття POLITICO про те, що він прийняв безкоштовні рейси від Qatar Airways, пише видання.

Нове розслідування розпочалося невдовзі після того, як Гололей у середу подав у відставку на тлі зростаючої уваги до польотів. Посадовець сам санкціонував їх – на той час процедура була дозволена, зараз її змінили.

“Ми можемо підтвердити, що OLAF розпочало розслідування з цього приводу”, − зазначили в управлінні. Однак розслідування, наголосила пресслужба агентства, “не означає, що причетні особи/організації вчинили порушення/шахрайство”.

OLAF доручено розслідувати шахрайство з бюджетом ЄС і неправомірну поведінку в установах блоку. Управління може рекомендувати дисциплінарні заходи, але його пропозиції не є обов’язковими. Воно також може передавати докази злочинної діяльності до відповідних органів, але повноважень порушити кримінальну справу не має.

Зазначимо, Єврокомісія також відкрило слідство через польоти Гололея, яке все ще триває.

Розслідування OLAF є останньою подією в багатотижневій сазі, яка почалася наприкінці лютого, коли POLITICO повідомило, що Гололей у період з 2015 по 2021 рік дев’ять разів літав у бізнес-класі Qatar Airways.

Шість безкоштовних польотів відбулися, коли ЄС і Доха укладали свою авіаційну угоду. І чотири рейси були оплачені урядом Катару або групою, яка має зв’язки з країною.

У середу Гололей заявив, що переходить до департаменту, який займається міжнародними партнерствами. За словами високопоставленого чиновника ЄС, він збереже свій рівень зарплати, але втратить керівні обов’язки.

Профспілка, яка представляє співробітників Комісії, підкреслила, що, оскільки Гололей технічно зробив це за його власним бажанням, перехід не забороняє подальше внутрішнє покарання.

Нагадаємо, ЄС після скандалу з безкоштовними польотами до Катару змінив правила подорожей для високопосадовців.