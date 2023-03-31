У Великій Британії відклали підвищення державного пенсійного віку

Уряд Великої Британії відклав рішення щодо підвищення державного пенсійного віку до 68 років на тлі уповільнення зростання тривалості життя. Про це пише Bloomberg.

Новий незалежний огляд рекомендував відкласти підвищення на період з 2041 по 2043 рік, але міністр праці та пенсій Мел Страйд заявив у четвер Палаті громад, що зараз не час ухвалювати рішення. Він сказав, що новий огляд буде проведено протягом двох років після наступних загальних виборів.

Державний пенсійний вік Великої Британії − нині 66 років − за законом має підвищитися до 67 років у період з 2026 до 2028 року, а також мав збільшитися до 68 років у період з 2044 по 2046 рік.

Незалежний огляд 2017 року показав, що зміни слід зробити раніше – з 2037 по 2039 рік – рекомендацію, яку уряд ухвалив на той час.

Але, за словами Страйда, з 2017 року зростання очікуваної тривалості життя сповільнилося − тенденція, яка “тою чи іншою мірою спостерігається у більшій частині розвиненого світу”.

Державна пенсія виплачується тим, хто досягає встановленого віку та зробив достатньо внесків у систему національного страхування. З 6 квітня вона становитиме 203,85 фунтів стерлінгів на тиждень для тих, хто отримує “нову державну пенсію”, та 156,20 фунтів стерлінгів для тих, хто отримує “базову державну пенсію”.

Пропозиції щодо підвищення державного пенсійного віку викликають великі суперечки, особливо серед виборців середнього віку. Це яскраво продемонстровала Франція, де пенсійна реформа президента Еммануеля Макрона, яка збільшує пенсійний вік французів на два роки до 64, викликала загальнонаціональні протести.