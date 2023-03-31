Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
Міноборони Китаю заявило про готовність співпрацювати з російськими військовими на кількох напрямках
Міноборони Китаю заявило про готовність співпрацювати з російськими військовими на кількох напрямках
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
ГоловнаСвіт

У Великій Британії відклали підвищення державного пенсійного віку

Зараз він становить 66 років.

У Великій Британії відклали підвищення державного пенсійного віку
Фото: REUTERS/Toby Melville/Files

Уряд Великої Британії відклав рішення щодо підвищення державного пенсійного віку до 68 років на тлі уповільнення зростання тривалості життя. Про це пише Bloomberg.

Новий незалежний огляд рекомендував відкласти підвищення на період з 2041 по 2043 рік, але міністр праці та пенсій Мел Страйд заявив у четвер Палаті громад, що зараз не час ухвалювати рішення. Він сказав, що новий огляд буде проведено протягом двох років після наступних загальних виборів.

Державний пенсійний вік Великої Британії − нині 66 років − за законом має підвищитися до 67 років у період з 2026 до 2028 року, а також мав збільшитися до 68 років у період з 2044 по 2046 рік. 

Незалежний огляд 2017 року показав, що зміни слід зробити раніше – з 2037 по 2039 рік – рекомендацію, яку уряд ухвалив на той час.

Але, за словами Страйда, з 2017 року зростання очікуваної тривалості життя сповільнилося − тенденція, яка “тою чи іншою мірою спостерігається у більшій частині розвиненого світу”.

Підписуйтесь на наш Google News

Державна пенсія виплачується тим, хто досягає встановленого віку та зробив достатньо внесків у систему національного страхування. З 6 квітня вона становитиме 203,85 фунтів стерлінгів на тиждень для тих, хто отримує “нову державну пенсію”, та 156,20 фунтів стерлінгів для тих, хто отримує “базову державну пенсію”.

Пропозиції щодо підвищення державного пенсійного віку викликають великі суперечки, особливо серед виборців середнього віку. Це яскраво продемонстровала Франція, де пенсійна реформа президента Еммануеля Макрона, яка збільшує пенсійний вік французів на два роки до 64, викликала загальнонаціональні протести.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також