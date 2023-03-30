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Після арешту американського журналіста Держдепартамент США закликав співгромадян виїхати з Росії

США засуджують затримання Евана Гершковича. 

Після арешту американського журналіста Держдепартамент США закликав співгромадян виїхати з Росії
Фото: EPA

Держдепартамент США підтримує прямий зв’язок з Росією стосовно арештованого ФСБ американського журналіста репортера Wall Street Journal Евана Гершковича. Громадянам США радять не їхати до РФ, а тим, хто вже знаходиться там, слід негайно покинути Росію. 

Про це повідомляє CNN.

“Адміністрація Байдена “глибоко стурбована” повідомленнями про затримання репортера Wall Street Journal Евана Гершковича в Росії за звинуваченням у шпигунстві”, - заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

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Офіційні особи Білого дому та Держдепартаменту спілкувалися з Wall Street Journal та родиною заарештованого журналіста. 

“Націлювання російського уряду на американських громадян є неприйнятним. Ми рішуче засуджуємо затримання пана Гершковича”, – додала вона.

Нагадаємо, у Єкатеринбурзі затримали американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. ФСБ звинуватила його в шпигунстві. 

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