У Швейцарії визнали винними 4 банкірів, які допомогли “гаманцю Путіна” Ролдугіну відкрити рахунок у місцевому банку

Чотирьох банкірів, які допомагали близькому другу Володимира Путіна перевести мільйони франків через рахунки в швейцарських банках, засудили за недбалість у фінансових операціях.

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні, 30 березня, чотирьох банкірів визнали винними в допомозі Сергію Ролдугіну, концертуючому віолончелісту, якого уряд Швейцарії називає «гаманцем Путіна».

Засуджені - троє росіян і один швейцарець - допомогли Ролдугіну, який є хрещеним батьком старшої доньки Путіна Марії, покласти мільйони франків на рахунки в швейцарських банках між 2014 і 2016 роками.

Чоловіки, які не можуть бути ідентифіковані відповідно до швейцарських обмежень на звітність, були визнані винними на слуханні в окружному суді Цюріха та отримали умовні штрафи.

Нагадаємо, у березні Швейцарія ухвалила закон про судове переслідування за злочин агресії. Його підтримали 127 депутатів, 53 висловилися проти.