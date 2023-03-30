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У Швейцарії визнали винними 4 банкірів, які допомогли “гаманцю Путіна” Ролдугіну відкрити рахунок у місцевому банку

Їм присудили умовні штрафи.

У Швейцарії визнали винними 4 банкірів, які допомогли “гаманцю Путіна” Ролдугіну відкрити рахунок у місцевому банку
Володимир Путін та Сергій Ролдугін
Фото: EPA/UPG

Чотирьох банкірів, які допомагали близькому другу Володимира Путіна перевести мільйони франків через рахунки в швейцарських банках, засудили за недбалість у фінансових операціях.

Про це повідомляє Reuters. 

Сьогодні, 30 березня, чотирьох банкірів визнали винними в допомозі Сергію Ролдугіну, концертуючому віолончелісту, якого уряд Швейцарії називає «гаманцем Путіна».

Засуджені - троє росіян і один швейцарець - допомогли Ролдугіну, який є хрещеним батьком старшої доньки Путіна Марії, покласти мільйони франків на рахунки в швейцарських банках між 2014 і 2016 роками.

Чоловіки, які не можуть бути ідентифіковані відповідно до швейцарських обмежень на звітність, були визнані винними на слуханні в окружному суді Цюріха та отримали умовні штрафи. 

Нагадаємо, у березні Швейцарія ухвалила закон про судове переслідування за злочин агресії. Його підтримали 127 депутатів, 53 висловилися проти.

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