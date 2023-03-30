Посол США запевнила в готовності надати усе необхідне для ефективного захисту України

Посол США в Україні Бріджит Брінк підтвердила готовність зробити все можливе, щоб допомогти Україні виграти у війні та будувати незалежне й успішне майбутнє.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України за результатами зустрічі її очільника Василя Малюка із амбасадоркою.

"США пліч-о-пліч з Україною в питанні захисту її суверенітету та територіальної цілісності. Ми готові надати усе необхідне сприяння та наш досвід, щоб покращити ваші спроможності для ефективного захисту вашої країни", – зазначила Бріджит Брінк.

Малюк у ході розмови заявив, що пріорітетом СБУ є контррозвідувальна діяльність і виконання оперативно-бойових завдань. Він розповів, що СБУ прагне поглиблювати співпрацю з іноземними партнерами за напрямами протидії розвідувально-підривній діяльності третіх країн та у сфері кіберзахисту.

Це – перша зустріч голови СБУ Малюка із американською амбасадоркою.