Представники Української православної церкви Московського патріархату не виїхали з території Києво-Печерської лаври, попри те, що договір оренди храмів у неї закінчився 29 березня. Станом на ранок 30 березня священники УПЦ МП проводять у лаврі богослужіння.

Про це повідомляють українські ЗМІ та національний телемарафон.

Наразі УПЦ МП проводить і транслює службу у прямому ефірі у соцмережах.

Зазначається, що о 10 ранку на територію Києво-Печерського заповідника має прибути комісія і має розпочатися процес передачі майна лаври державі.

УПЦ транслює цю подію на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, в.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ. Митрополит Павло заявив, що не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду. Він також відкрито погрожував президенту України Володимиру Зеленському, а міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка назвав "одержимим диявольським збісненням".

Нагадаємо, що 29 березня УПУ (МП) має звільнити приміщення Києво-Печерської Лаври. УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм. На виході з дальніх печер заповідника зникла частина ікон.

29 березня стало відомо, що до Господарського суду Києва надійшов позов від УПЦ (МП). У позові вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП щодо користування Києво-Печерською лаврою.

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду.

У четвер, 30 березня, у Києво-Печерській лаврі розпочне роботу спільна комісія з прийняття будівель у державне користування.