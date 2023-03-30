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На Харківщині троє жінок дістали поранення через російські обстріли

Постраждалі були госпіталізовані.

На Харківщині троє жінок дістали поранення через російські обстріли
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Учора російська армія обстрілювала з артилерії, мінометів та іншого озброєння населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Під ударами росіян перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Уди, Дворічна, Колодязне та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. У селі Подоли троє жінок отримали поранення та були госпіталізовані", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Жертв і постраждалих немає.

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На Харківщині триває розмінування. За добу піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили понад 8,5 га і знешкодили 156 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 28 березня унаслідок російських обстрілів прикордоння Харківщини були пошкоджені будинки і дитсадок, поранена людина.

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