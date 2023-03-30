Японія надала Україні гуманітарну допомогу на 470 млн доларів

Кошти будуть витрачені на розмінування і відновлення енергетичної інфраструктури.

Уряд Японії виділив Україні новий пакет допомоги у розмірі 470 млн доларів. Ці гроші будуть витрачені на гуманітарне розмінування і відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє МЗС Японії.

"Японія у співпраці з міжнародним співтовариством, включаючи країни "Великої сімки", продовжить підтримувати та бути поряд з народом України, який зіткнувся з труднощами внаслідок вторгнення РФ", – йдеться у повідомленні.

В рамках нового пакету гуманітарної допомоги Японія придбає обладнання, необхідне для розмінування та розчищення завалів, а також відновлення енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що уряд Японії надасть Україні нелетального озброєння на 30 млн доларів. Ці гроші будуть виділені через трастовий фонд НАТО.