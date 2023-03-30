УПЦ МП має покинути Лавру попри позов до суду, - Мінкультури

Приміщення Лаври належать державі і одностороннє розірвання договору з орендарями майна не потребує погодження другої сторони.

Представники УПЦ МП мають покинути територію Києво-Печерської Лаври, хоча вони і звернулись із позовом до Господарського суду.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на директорку департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики Мар’яну Томин.

“Представники УПЦ звернулися до Господарського суду, але це не скасовує того, що вони не мають ніяких правових підстав залишатися в Лаврі. Є юридичний важіль впливу - забезпечення позову, до якого представники УПЦ і вдалися: якщо суд задовольняє клопотання для забезпечення позову, ухвалюється рішення про те, щоб не вчинялося жодних дій до основного рішення суду. Фактично, це такий запобіжник за невирішеної ситуації. Якби суд саме зараз забезпечив позов, то тоді було б зупинено рішення про виїзд представників УПЦ з Лаври. Але цього не зроблено. Тож конкретно у цей період, допоки суд не винесе рішення, вони однаково не мають перебувати в приміщеннях Лаври”, - зазначила вона.

На її думку, УПЦ МП вдається до юридичних зловживань та намагається представити ситуацію так, що територія заповідника в їхній власності.

Але приміщення Лаври належать державі і одностороннє розірвання договору з орендарями майна не потребує погодження другої сторони.

Відповідно, від 30 березня представники УПЦ не мають ніяких правових підстав перебувати на території заповідника.

“Якщо представники УПЦ завтра перешкоджатимуть прийому-передачі майна, тоді вже ми звернемося до суду задля припинення перешкоджання”, - додала керівниця департаменту культурної спадщини.

Нагадаємо, у четвер, 30 березня, у Києво-Печерській лаврі розпочне роботу спільна комісія з прийняття будівель у державне користування.

УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм. На виході з дальніх печер заповідника зникла частина ікон.

29 березня стало відомо, що до Господарського суду Києва надійшов позов від УПЦ (МП). У позові вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП щодо користування Києво-Печерською лаврою.

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду.