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Патрульну поліцію Києва очолив Ярослав Курбаков

Раніше Курбаков обіймав посаду заступника начальника управління.

Патрульну поліцію Києва очолив Ярослав Курбаков
Фото: Пресслужба Патрульної поліції Києва

Сьогодні, 29 березня, новим керівником управління патрульної поліції Києва призначено майора поліції Ярослава Курбакова.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

"Представляю вам Ярослава Курбакова, як керівника патрульної поліції Києва. Він має свої навички та підходи до роботи, здібності та хист керувати особовим складом. За цей час він довів, що є справжнім професіоналом, фахівцем, який готовий взяти на себе відповідальність, прийняти правильне рішення і, найголовніше, вислухати й допомогти кожному, хто цього потребує. Ви дійсно у надійних руках", - зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

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Зазначається, що з березня 2020 року і до цього часу Ярослав Курбаков обіймав посаду заступника начальника управління - начальника відділу чергової служби управління. 

Курбаков почав службу у 2015 році, пройшов шлях від інспектора до начальника управління. Був начальником інструкторського відділу управління організації діяльності стройових підрозділів ДПП, командиром батальйону патрульної поліції в Черкаській області та заступником командира батальйону із забезпечення супроводження ДПП.

Нагадаємо, у лютому суд арештував заступника глави Департаменту міграційної поліції за "кришування" закладів розпусти. Правоохоронця затримали у межах масштабної спецоперації з викриття злочинної організації, учасники якої організували у Києві діяльність мережі місць розпусти та вербували жінок у зайняття проституцією.

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