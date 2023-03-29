В Бахмуті перебувають близько 6 тисяч “вагнерівців”, – Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі доповів Комітету Палати представників у справах збройних сил про бійців ПВК "Вагнер" у Бахмуті.

Про це повідомляє CNN.

“Вони зараз ведуть бойові дії в першу чергу в Бахмуті. Ймовірно, мова йде про 6 000 або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 000 або 30 000 новобранців, яких вони отримують, багато з яких походять із в'язниць”, - сказав Міллі.

Він додав, що “вагнерівці” несуть величезні втрати в районі Бахмута.

Міллі зазначив, що його турбує “будь-яка узгодженість і згуртованість між Росією та Китаєм” і те, що дві країни стають ближчими.

“А якщо додати Іран… думаю, що ці три країни разом будуть проблемними протягом багатьох років, особливо Росія та Китай через їхні можливості” - наголосив Міллі.

Як раніше повідомлялось, росіяни продовжують штурмові дії у Бахмуті, мають частковий успіх. Проте українські захисники відбивають численні атаки противника.