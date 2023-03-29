Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Ядерний козир. Лукашенко йде на ескалацію, щоб зберегти владу
Ядерний козир. Лукашенко йде на ескалацію, щоб зберегти владу
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ГоловнаСуспільствоВійна

Протидіяти "шахедам" складно, але Сили оборони показують хороші результати, - Ігнат

Дрони притискаються якомога нижче до землі, використовуючи русла річок.

Протидіяти "шахедам" складно, але Сили оборони показують хороші результати, - Ігнат
речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

Росіяни вдаються до тактики запуску безпілотників-"шахедів" невеликими групами з різних напрямків. Протидіяти їм складно, але Сили оборони демонструють хороші результати. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Північні пуски - це не вперше. Вони були і з території Білорусі, були також пуски із Брянської чи Курської області. Зараз концентровано почали робити це з обох напрямків невеликими партіями, але все ж всі пристосувались", - каже Ігнат.

Речник ПС додає, що коли "шахеди" вночі атакують Україну, то за ними полюють по всій території. Дрони використовують дані розвідки та притискаються якомога нижче до землі, використовуючи русла річок.

"Вночі робота теж ускладнена в умовах поганої видимості. Якщо вдень "шахеди" можна збивати стрілецькою зброєю, кулеметами, зенітними гарматами, то вночі це, на жаль, зробити надзвичайно важко, навіть використовуючи прожектори, треба банально цю ціль побачити. Тому радіолокаційна прив’язка важлива в даному питанні. Але ви бачите, що результат є. Потрібно більше систем ППО, щоб покрити величезну територію України. крім них бажано сучасні західні винищувачі, які б могли стовідсотково справлятись з ситуацією", - розповів Ігнат.

Підписуйтесь на наш Google News

Раніше Ігнат заявив, що Сили оборони України знищили вже понад півтори тисячі ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня типу «Орлан-10».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також