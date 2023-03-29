Протидіяти "шахедам" складно, але Сили оборони показують хороші результати, - Ігнат

Росіяни вдаються до тактики запуску безпілотників-"шахедів" невеликими групами з різних напрямків. Протидіяти їм складно, але Сили оборони демонструють хороші результати.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Північні пуски - це не вперше. Вони були і з території Білорусі, були також пуски із Брянської чи Курської області. Зараз концентровано почали робити це з обох напрямків невеликими партіями, але все ж всі пристосувались", - каже Ігнат.

Речник ПС додає, що коли "шахеди" вночі атакують Україну, то за ними полюють по всій території. Дрони використовують дані розвідки та притискаються якомога нижче до землі, використовуючи русла річок.

"Вночі робота теж ускладнена в умовах поганої видимості. Якщо вдень "шахеди" можна збивати стрілецькою зброєю, кулеметами, зенітними гарматами, то вночі це, на жаль, зробити надзвичайно важко, навіть використовуючи прожектори, треба банально цю ціль побачити. Тому радіолокаційна прив’язка важлива в даному питанні. Але ви бачите, що результат є. Потрібно більше систем ППО, щоб покрити величезну територію України. крім них бажано сучасні західні винищувачі, які б могли стовідсотково справлятись з ситуацією", - розповів Ігнат.

Раніше Ігнат заявив, що Сили оборони України знищили вже понад півтори тисячі ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня типу «Орлан-10».