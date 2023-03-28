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ЗСУ знищили понад 1,5 тис. російських БПЛА типу "Орлан-10", - Ігнат

Потенціал щодо здійснення атак з повітря у росіян ще є.

ЗСУ знищили понад 1,5 тис. російських БПЛА типу "Орлан-10", - Ігнат

Сили оборони України знищили вже понад півтори тисячі ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня типу «Орлан-10».

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Командування Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Ці підрахунки не включають збитих квадрокоптерів та БПЛА тактичного рівня російських окупантів.

Оцінюючи нинішні спроможності повітряних сил РФ, він наголосив, що російське угруповання літаків, кількісно збільшилося, але якісно стало набагато гіршим.

"На жаль, потенціал щодо здійснення атак з повітря в них ще є, і наші військові льотчики роблять усе можливе, а іноді навіть і неможливе, щоби протистояти агресорові, намагаючись збивати його ракети та БПЛА", — підкреслив Ігнат.

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Як заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, вже сформовані три роти безпілотників, які посилять можливості українських військових на полі бою.

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