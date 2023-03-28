У Харківській області поліцейські виявили тіла двох людей, які загинули від обстрілів військових РФ.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"19 березня минулого року під час обстрілів з важкого озброєння військовими РФ 57-річна жінка знаходилась біля свого будинку та отримала осколкові поранення, від яких померла", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сусіди поховали її на кладовищі. Місце поховання люди позначили табличкою з даними померлої. Поліцейські вилучили тіло загиблої та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Також мешканець селища Прудянка Харківського району помер 11 липня минулого року від уламків снаряда невстановленого калібру, який вибухнув на території його домоволодіння.

"Останки загиблого направлені на проведення судово-медичної експертизи. Триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - додали у поліції.

Фото: Поліція Харківщини

Фото: Поліція Харківщини

Нагадаємо, що у Харківській області напередодні великодніх свят заборонять відвідувати цвинтарі на територіях, які були під окупацією, або на яких проходили бойові дії.