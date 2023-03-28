Окупанти встановлюють захисні споруди за Маріуполем у бік Бердянська

Російські військові встановили кілька рядів захисних споруд, так званих “зубів дракона” за тимчасово захопленим Маріуполем, у напрямку Бердянська.

Про це повідомляє у Telegram Маріупольська міська рада.

“Це зуби дракона. Їх російські окупанти поставили за Маріуполем, у бік до Бердянська. Так “глибокий тил” перетворюється на оборону лінію. Загарбники готуються до контрнаступу ЗСУ. Але не врахували одне – це їх не врятує”, – зазначається у дописі.

Раніше очільниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк говорила, що вибухи на території Маріуполя свідчать про те, що віддалені цілі вже не є недосяжними для Збройних сил України.