Шмигаль: цього року Україна отримала допомоги від Євросоюзу і США на близько 7 морд доларів

Є домовленість про нову програму з МВФ.

З початку 2023 року Україна отримала майже 5 млрд доларів підтримки від Євросоюзу та понад 2 млрд доларів – від США.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав сьогодні на засіданні уряду.

"Від початку року Україна отримала майже 5 млрд доларів підтримки від Європейського Союзу, більше 2 млрд доларів підтримки від США. Маємо домовленість про нову програму з МВФ”, – зазначив глава уряду.

Він долав, що Україна також отримала фінансову допомогу від Великої Британії, Світового банку, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії та Естонії.

Нагадаємо, уряд ухвалив розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США на 2,5 млрд доларів. Ці кошти надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку. Ще 150 млн доларів нададуть інші партнери.