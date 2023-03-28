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Шмигаль: цього року Україна отримала допомоги від Євросоюзу і США на близько 7 морд доларів

Є домовленість про нову програму з МВФ.

Шмигаль: цього року Україна отримала допомоги від Євросоюзу і США на близько 7 морд доларів
Фото: Мінфін

З початку 2023 року Україна отримала майже 5 млрд доларів підтримки від Євросоюзу та понад 2 млрд доларів – від США.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав сьогодні на засіданні уряду.

"Від початку року Україна отримала майже 5 млрд доларів підтримки від Європейського Союзу, більше 2 млрд доларів підтримки від США. Маємо домовленість про нову програму з МВФ”, – зазначив глава уряду.

Він долав, що Україна також отримала фінансову допомогу від Великої Британії, Світового банку, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії та Естонії.

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Нагадаємо, уряд ухвалив розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США на 2,5 млрд доларів. Ці кошти надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку. Ще 150 млн доларів нададуть інші партнери.

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