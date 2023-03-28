​В Україні масштабні проблеми з електропостачанням через негоду

Сьогодні споживання дещо вище, ніж учора через похолодання.

28 березня у восьми областях України виникли проблеми з електропостачанням через штормовий вітер, сніг із дощем та пошкодження мереж операторів систем розподілу.

Про це Укренерго повідомляє у Telegram.

Є значні знеструмлення споживачів у восьми областях на заході та півдні України – у Волинській, Львівській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій та Одеській областях.

Споживання сьогодні дещо вище, ніж у понеділок, через похолодання. Наразі працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії.

Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі. Зокрема, вчора внаслідок російських обстрілів були пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, вчора енергосистема України працювала з резервом потужності. Відключення світла частково застосовувалися у Житомирській області.