Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Окупанти вдарили ракетами С300 по Слов'янську: відомо про двох загиблих і 36 поранених (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами С300 по Слов'янську: відомо про двох загиблих і 36 поранених (оновлено)
Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм, - Радіо Свобода
УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм, - Радіо Свобода
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
ГоловнаЕкономікаДержава

​В Україні масштабні проблеми з електропостачанням через негоду

Сьогодні споживання дещо вище, ніж учора через похолодання.

​В Україні масштабні проблеми з електропостачанням через негоду
Фото: ДТЕК

28 березня у восьми областях України виникли проблеми з електропостачанням через штормовий вітер, сніг із дощем та пошкодження мереж операторів систем розподілу.

Про це Укренерго повідомляє у Telegram.

Є значні знеструмлення споживачів у восьми областях на заході та півдні України – у Волинській, Львівській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій та Одеській областях.

Споживання сьогодні дещо вище, ніж у понеділок, через похолодання. Наразі працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі. Зокрема, вчора внаслідок російських обстрілів були пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, вчора енергосистема України працювала з резервом потужності. Відключення світла частково застосовувалися у Житомирській області.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також