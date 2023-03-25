Благодійність та криптовалюти: особливості

Майже всі жителі України щось чули про криптовалюту, а приблизно 5% мають її на своїх рахунках. Якщо 10 років тому курс біткоїна був незначним, то зараз це величезна цифра, яка перевищує 20 тисяч доларів.

Тому ті, хто свого часу намайнив крипти чи придбав її, зараз заможні люди. Проте криптовалюти використовуються не лише для збагачення, але і для благодійності. У світі криптою володіє близько 50 млн людей, і багато з них регулярно здійснюють пожертвування.

Переваги збору коштів у криптовалютах

По всьому світу створюються фонди, які приймають пожертвування в крипті та направляють її тим, хто потребує допомоги. Серед таких фондів:

● Greenpeace;

● Food for Life Global;

● Ripple;

● Pineapple Fund;

● Save the Children;

● Podari.Life;

● United Way та інші.

Збір коштів у крипті має ряд переваг для самих благодійних організацій та донорів. Перш за все, це абсолютна прозорість. Блокчейн-реєстр публічний, доступ до нього є в кожного. Кожна транзакція фіксується та записується в реєстр, що забезпечує прозорість підзвітності. Тобто не виникає ніяких проблем із довірою.

Пожертвування в криптовалюті легше приймати закордонним організаціям. Децентралізована система робить криптовалюти ідеальним засобом для міжнародних транзакцій. Системі непотрібно покладатися на банківську систему країни, а кошти переходять протягом короткого часу. Смартконтракти дозволяють обмін та зберігання даних, а важливі документи не можуть бути зміненими чи видаленими.

Звісно, фонди існують коштом отримання свого відсотка від кожної операції. В залежності від обраної міжнародної організації цей показник може відрізнятися. Але зазвичай комісія не перевищує 1%, що набагато дешевше, ніж використання інших способів платежів, де комісійний збір може перевищувати 5% та навіть більше.

Найбільші пожертвування в криптовалюті

Світ знає чимало випадків надання коштів тим, хто їх потребує. Наприклад, фонд Ripple нещодавно пожертвував 29 мільйонів доларів для підтримки шкіл в Сполучених Штатах. Не менш вражаюча сума направлена на благодійність фондом Pineapple Fund, який передав 55 млн доларів у біткоїнах.

Засновник криптовалюти Ethereum виділив кошти фонду, який займається ліквідацією наслідків коронавірусу в Індії. Фонд COVID-Crypto Relief отримав від Бутеріна понад 500 ефірів та 50 трильйонів SHIB.

Крім того, Бутерін виділив 336 млн доларів фонду, що займається вивченням регенерації тканин. Також засновник криптовалюти Ethereum виділив 13 тисяч ETH фонду Givewell, який займається благодійністю по всьому світу.

Існує досить багато факторів та ситуацій, які потребують збору пожертвувань від небайдужих. Наприклад, епідемії, голод, стихійні лиха, воєнні конфлікти тощо. Не завжди економіка окремих країн може подолати негативні наслідки. Тому на допомогу приходять благодійні організації, які допомагають людям.

Звісно, такі компанії отримують від своєї діяльності зростання популярності, збільшення кількості клієнтів та деякий прибуток. Але технологія блокчейну робить всі операції прозорими, тому рівень довіри до таких організацій тільки росте.