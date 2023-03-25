Компанія “Укрзалізниця” повідомила про зміну правил перевезення пасажирів та багажу.

“Вступили в дію зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України. Правила, якими ми керувались раніше, були прийняті ще в 2006 році, а останні зміни в них вносились в 2019 році: вони вже не відповідали сучасним потребам пасажирів та залізниці і обмежували нас в наданні якісного сервісу перевезень”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правила змінили разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та іншими причетними органами, тому тепер:

офіційно спрощено процес оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів (раніше, згідно правил, оформлювати таке замовлення можна було тільки в письмовому вигляді особисто, тепер процедуру дозволено перенести в онлайн);

офіційно дозволено повертати пасажиру повну вартість квитка і половину вартості плацкарти, якщо пасажир повертає квиток не менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда (раніше - не менше ніж за 9 годин), а також дозволено повертати повну вартість квитка (а не 10%, як було раніше) після відправлення поїзда (не більше, ніж за годину після відправлення; вартість плацкарти при цьому не повертається, а повернення квитка після відправлення можливо тільки офлайн);

приведено у відповідність сучасним нормам терміни та визначення (наприклад, визначення “дитина-інвалід” замінено на “дитина з інвалідністю”, а визначення “інвалід війни” замінено на визначення “особа з інвалідністю внаслідок війни”);

урегульовано питання замовлення перевезень автомобіля через електронні сервіси;

уточнено порядок оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин;

введено нову категорію поїздів, якої раніше юридично не існувало - місцеві поїзди, пристосовані для зʼєднання інфраструктури різних видів транспорту, а також визначено порядок оформлення, проїзду та повернення проїзних документів для такого сполучення.

Нагадаємо, нещодавно уряд призначив головою правління “Укрзалізниці” Євгена Лященка. Раніше Лященко відповідав за фінансовий блок питань в “Укрзалізниці”.

Перед новим головою компанії поставлені три ключові задачі – продовження реформи УЗ, виконання інвестиційної програми (розвиток експортних шляхів та створення необхідної інфраструктури, електрифікація необхідних залізничних ділянок тощо), вихід компанії на беззбитковість.