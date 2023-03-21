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Уряд призначив головою правління Укрзалізниці Євгена Лященка

Євген Лященко призначений строком на два роки.

Уряд призначив головою правління Укрзалізниці Євгена Лященка
Фото: Детектор Медіа

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням, за поданням Наглядової Ради, призначив головою правління Укрзалізниці Євгена Лященка. 

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Євген Лященко призначений головою правління Укрзалізниці строком на 2 роки.

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Раніше Лященко відповідав за фінансовий блок питань в Укрзалізниці. 

Перед новим головою компанії поставлені три ключові задачі - продовження реформи УЗ, виконання інвестиційної програми (розвиток експортних шляхів та створення необхідної інфраструктури, електрифікація необхідних залізничних ділянок тощо), вихід компанії на беззбитковість. 

Для цього вже ухвалений План необхідних заходів.

Нагадаємо, в кінці лютого голова правління Укрзалізниці Камишін пішов у відставку. Сьогодні, 21 березня, Верховна Рада призначила Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

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