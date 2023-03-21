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Голосування за склад Антикорупційної ради при Міноборони відбудеться 24 березня

Міністерство оборони закликає всіх громадян України взяти активну участь у формуванні складу Антикорупційної ради.

Голосування за склад Антикорупційної ради при Міноборони відбудеться 24 березня
Фото: mil.gov.ua

У п‘ятницю, 24 березня, з 8:00 до 20:00 на платформі Національного агентства з питань запобігання корупції пройде голосування, за результатами якого буде обрана Антикорупційна рада при Міноборони.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Для участі у конкурсі до складу Антикорупційної ради при Міноборони попередньо було подано заявки від 53 кандидатів. З них необхідні документи надали 29 претендентів.

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З інформацією про всіх претендентів можна ознайомитися за посиланням.

У процедурі відкритого онлайн голосування можуть брати участь всі громадяни України.

Оголошення про результати голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, та склад Антикорупційної ради буде розміщено на сайті Міноборони.

У Міноборон наголосили, що Антикорупційна рада створюється для активнішої участі громадськості у забезпеченні оцінки корупційних ризиків та формування відповідних антикорупційних заходів.

Міністерство оборони закликало всіх громадян України взяти участь у формуванні складу Антикорупційної ради.

Нагадаємо, Міноборони створило Департамент з питань запобігання корупції, який має відстежувати корупційні ризики у галузі оборонних закупівель.

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