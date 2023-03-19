Укрзалізниця анонсує сюрпризи з приводу річниці запуску Kyiv City Express

Kyiv City Express бере відлік з 21 березня 2022 року, коли біля Києва ще тривали бої з росіянами.

Укрзалізниця анонсувала кілька приємних несподіванок для жителів Києва на честь першої річниці запуску Kyiv City Express.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Проєкт Kyiv City Express офіційно бере відлік з 21 березня 2022 року, коли Укрзалізниця запустила човникові рейси Дарниця – Святошин. На той момент це була чи не єдина гарантована можливість пересування між берегами Києва та до Центрального залізничного вокзалу з його рятівними евакуаційними рейсами", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що перший поїзд вирушив о 07:30, квитки одразу з'явилися в чатботі.

"Прийдешній тиждень є свого роду ювілейним для Kyiv City Express, тому ми підготували декілька сюрпризів, почнемо вже завтра. Дякуємо, що ви з нами, кияни!" - підсумували в компанії.

Нагадаємо, що компанія “Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією.