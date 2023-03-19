На Львівщині три "шахеди" влучили у нежитлові приміщення
На Львівщині три "шахеди" влучили у нежитлові приміщення
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді (оновлено)
Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Укрзалізниця анонсує сюрпризи з приводу річниці запуску Kyiv City Express

Kyiv City Express бере відлік з 21 березня 2022 року, коли біля Києва ще тривали бої з росіянами.

Укрзалізниця анонсує сюрпризи з приводу річниці запуску Kyiv City Express
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця анонсувала кілька приємних несподіванок для жителів Києва на честь першої річниці запуску Kyiv City Express.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Проєкт Kyiv City Express офіційно бере відлік з 21 березня 2022 року, коли Укрзалізниця запустила човникові рейси Дарниця – Святошин. На той момент це була чи не єдина гарантована можливість пересування між берегами Києва та до Центрального залізничного вокзалу з його рятівними евакуаційними рейсами", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що перший поїзд вирушив о 07:30, квитки одразу з'явилися в чатботі.

"Прийдешній тиждень є свого роду ювілейним для Kyiv City Express, тому ми підготували декілька сюрпризів, почнемо вже завтра. Дякуємо, що ви з нами, кияни!" - підсумували в компанії.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що компанія “Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також