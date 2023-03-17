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​У Києві викрили шахраїв, які пропонували українцям евакуацію з "гарячих" точок та документи для виїзду за кордон

Із клієнтів брали 50% передоплати, а після отримання коштів зникали.

​У Києві викрили шахраїв, які пропонували українцям евакуацію з "гарячих" точок та документи для виїзду за кордон
Фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці викрили шахраїв, які пропонували українцям евакуацію з "гарячих" точок та виготовлення документів для виїзду за кордон.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

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Як встановило слідство, упродовж 2022 року через сторінки у соцмережах та месенджерах зловмисники розповсюджували рекламу про нібито надання "послуг" з вивезення людей, у тому числі з обмеженими можливостями, з тимчасово окупованих територій та регіонів, де ведуться активні бойові дії.

"Використовуючи складну соціально-гуманітарну ситуацію в районах поблизу лінії зіткнення, вони пропонували евакуацію з Харківської, Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей, а також з найбільш гарячих точок зіткнень у містах Бахмут, Вугледар, Куп’янськ та ін". - розповіли в прокуратурі.

Крім цього, шахраї обіцяли допомогу у виготовленні документів, необхідних для перетину кордону чоловікам, які підлягають мобілізації. Вартість "послуг" становила від 20 тисяч гривень і залежала від терміновості і способів її виконання.

Із клієнтів зловмисники брали передоплату - 50% від суми, а після отримання коштів не виходили з людьми на контакт.

"До шахрайської схеми з метою відкриття банківських рахунків та обготівковування коштів залучалися так звані "дропи" або "грошові мули" з числа осіб без постійного місця проживання або тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі", - додали в прокуратурі.

Під час за місцями проживання учасників злочинної групи правоохоронці вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність, банківські карти, а також мобільні телефони.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Одному з учасників шахрайської схеми, уродженцю Івано-Франківщини, повідомили про підозру у пособництві в заволодінні грошовими коштами громадян, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України).

У співпраці з правоохоронними органами Польщі українська сторона встановлює встановлення місцезнаходження інших фігурантів, аби затримати і екстрадувати в Україну.

Нагадаємо, до 5 років тюрми засудили жительку Одеси, яка продавала неіснуюче військове спорядження для українських захисників.

А під варту взяли зловмисника, котрий оформляв кредити на військових ЗСУ без їх відома.

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