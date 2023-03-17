Через великі втрати росіяни збільшили кількість евакуаційних рейсів на територію Росії

До обслуговування поранених залучають місцевих жителів, які мають хоч якусь медичну освіту.

Російські окупанти збільшили кількість евакуаційних рейсів на територію РФ.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, це пов'язано зі збільшенням кількості важкопоранених російських військових.

Тепер евакуаційних рейсів до РФ побільшало з двох до трьох на тиждень. До обслуговування поранених залучають місцевих жителів, які мають хоч якусь медичну освіту.

Тим часом у Сватовому Луганської області в одній із будівель у східній частині міста розташовано новий шпиталь окупантів. Наразі там перебуває близько 30 важкопоранених загарбників. Туди їх завезли упродовж останніх двох діб.

Нагадаємо, українські захисники за минулу добу, 16 березня, знищили близько 760 окупантів. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення Росія втратила близько 163 320 своїх військових.

За інформацією українських військових, через значні втрати і брак боєприпасів росіяни знизили активність на Донеччині.